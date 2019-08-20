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الصحة النفسية والتفكير الإيجابي.. حملة لخريجي الأزهر بدمياط

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:12 م
صدى البلد
محمد شحتة
أطلق بفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط حملة تحت عنوان (الصحة النفسية والجسمية والتفكير الإيجابي) ضمن المبادرات والحملات التي تقوم بها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بكافة فروعها برعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الرحمن وبإشراف من الشيخ وسيم متولي الأمين العام لفرع المنظمة.

وبدأت الحملة بعقد دورة تدريبية عن الصحة النفسية ألقاها الدكتور محمد القللى أستاذ الصحة النفسية بجامعة دمياط ، وذلك بمكتبة مصر العامة وبالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة العاملين بأزهر دمياط، حيث تناولت الدورة كيفية محافظة الشخص علي نفسه لأن يكون عرضة لأي أمراض نفسية وجسدية، وأن لا يعرض نفسه لليأس وكيف للشخص من تغير الصورة السلبية وإعادة النظر إلى النفس بعين القبول والاحترام وقوة الشخصية التي تملؤها الإيجابية ، وكيفية مواجهة الفشل والإحباط.

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