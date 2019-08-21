ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لا يوجد تعامل مؤسسي للعملات الافتراضية ولا تؤثر على الاقتصاد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:00 ص
عملات افتراضية
عملات افتراضية
أسامة علي
قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية، ان العملات الافتراضية لا توثر على الأقتصاد المصرى، لانه ليس هناك أى تعامل موسسى بهذه العملات كما صرح البنك المركزى فى وقت سابق بذلك.

واوضح الجوهرى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن العملات الافتراضية هى عملات إلكترونية وغير معترف بها دوليا يستخدمها رواد التواصل الإجتماعى، وترتفع وتنخفض قيمتها حسب التعامل، لافتا إلى أن النعامل بها يكون فردى وليس مؤسسى.

قالت الدكتورة دلال محمود مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إن العملات الافتراضية لا يمكن اعتبارها شر، ولكن قد يساء استخدامها، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى لتوظيف إمكانياتها لمراقبة العمليات المشبوهة للعملات الافتراضية، خاصة أن هناك إدراك من الدول لأن هناك تحدي كبير لسلطاتها.

وأضافت دلال محمود، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه ليس كل ما يتم من إجراءات يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن فرنسا أجرت تجريبة جيدة حول دراسة كيفية تقنين العمل بالعملات الافتراضية، مؤكدة أن فرنسا إذا نجحت في ذلك فيمكن اتباع هذه الطريقة للتعامل بها دوليا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دلال محمود تكشف عن لجوء التنظيمات الإرهابية إلى العملات الافتراضية .. فيديو

دلال محمود: الأجهزة الأمنية تراقب استخدام عملات افتراضية في عمليات مشبوهة.. فيديو

اقتصادية الحركة الوطنية: العملات الافتراضية قد تستخدم في تمويل عمليات إرهابية

ترشيحاتنا

استقرت على أفضل 5.. لجنة التخطيط للكرة تدرس السيرة الذاتية لـ 30 مدربا مرشحين للأهلي

طرق استخدام حبوب الخميرة للتنحيف.. استعيدي رشاقتك في أسبوع

شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك

اخبار البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم والإخلاء خلال 3 سنوات.. و5 أمور تؤدي للفصل عن العمل

الخامسة..تركي آل الشيخ يعلن عن صفقة جديدة من الليجا لـ ألميريا

اسمان جديدان في الجهاز الفني لـ نادي الزمالك بقيادة ميتشو

ضجة على السوشيال ميديا.. لحظة غرق نرمين الفقى وهذا الفنان ينقذها

بعد تعرضه لوعكة.. نكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود ياسين

بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا

الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة: كنت مفلس وعاوز أسرق تليفونه

اخبار البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم والإخلاء خلال 3 سنوات.. و5 أمور تؤدي للفصل عن العمل

انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

أحمد موسى: المصريون سحبوا 31 مليار جنيه من البنوك وأنفقوا 200 مليون على السينما في العيد.. فيديو

قذاف الدم يكشف المستور: أردوغان حصل على 30 مليار دولار من القذافي

ابنة صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لوالدها بشأن حرب الخليج

قرار عجيب.. أحمد موسى: الصحة تخالف تعليمات السيسي وتفرض رسوما على مرضى قوائم الانتظار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء