برلماني: لا يوجد تعامل مؤسسي للعملات الافتراضية ولا تؤثر على الاقتصاد

قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية، ان العملات الافتراضية لا توثر على الأقتصاد المصرى، لانه ليس هناك أى تعامل موسسى بهذه العملات كما صرح البنك المركزى فى وقت سابق بذلك.



واوضح الجوهرى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن العملات الافتراضية هى عملات إلكترونية وغير معترف بها دوليا يستخدمها رواد التواصل الإجتماعى، وترتفع وتنخفض قيمتها حسب التعامل، لافتا إلى أن النعامل بها يكون فردى وليس مؤسسى.



قالت الدكتورة دلال محمود مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إن العملات الافتراضية لا يمكن اعتبارها شر، ولكن قد يساء استخدامها، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى لتوظيف إمكانياتها لمراقبة العمليات المشبوهة للعملات الافتراضية، خاصة أن هناك إدراك من الدول لأن هناك تحدي كبير لسلطاتها.



وأضافت دلال محمود، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه ليس كل ما يتم من إجراءات يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن فرنسا أجرت تجريبة جيدة حول دراسة كيفية تقنين العمل بالعملات الافتراضية، مؤكدة أن فرنسا إذا نجحت في ذلك فيمكن اتباع هذه الطريقة للتعامل بها دوليا.