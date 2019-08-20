بمشاركة 4000 لاعب.. دوري مستقبل وطن بالجيزة ينطلق الأسبوع المقبل

قال عبد الحميد الهواري، أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن في محافظة الجيزة، إنه سيتم إطلاق دوري الحزب لكرة القدم بالمحافظة، ابتداء من الاسبوع المقبل، بمشاركة قرابة الـ4000 لاعب، مشيرًا إلى أن الحزب مازال يتلقى حتي الآن طلبات الشباب بشأن المشاركة في دوري الحزب في موسمه الثاني.



وأضاف «الهواري»، أن الهدف الأساسي من دوري مستقبل وطن هو استغلال طاقة الشباب في ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم الرياضية، واستكمالا لرؤية الحزب التي يتبناها بأهمية دور الشباب باعتبارهم قادة المستقبل وضرورة تأهيلهم بدنيا وعقليا، مشددًا على أن قناعة الحزب تستهدف الوصول لأكبر عدد من الشباب في مختلف المراحل العمرية.



وأكد أمين العمل الجماهيري بمحافظة الجيزة، أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب ويدعم ويشجع مشاركتهم بالرياضة وحريص على إرساء مبادئ الروح الرياضية والتنافس الصحيح ونبذ التعصب في كل شيء لإخراج جيل قادر على العطاء والاندماج مع المجتمع ويكون اكثر ايجابية في المشاركة.