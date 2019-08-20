سياحة البرلمان: لم نرصد أي شكوى للحجاج

أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بخطة مصر للطيران ونجاحها حتى الآن فى تشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل ضيوف الرحمن لهذا العام وعودتهم إلى ارض الوطن بالتعاون مع جميع الهيئات والجهات والحكومات المعنية.



وقال عمرو صدقى، إن وزارة الطيران المدنى نجحت فى تقديم كل ما لدى الشركة الوطنية مصر للطيران، وجميع الشركات والهيئات التابعة للوزارة لإتمام موسم حج ناجح، مشيدا بجميع الإجراءات والترتيبات التي تقوم بها الشركة للتعامل مع كثافة تشغيل موسم الحج لنقل حوالي 70 ألف حاج حيث تحرص الشركة على أداء مواسم ناجحة ومشرفة من خلال خدماتها التي يحصل عليها حجاج بيت الله الحرام بدءًا من حجز تذكرة السفر وحتى انتهاء رحلتهم إضافة إلى حسن التنسيق مع السلطات السعودية وكل الجهات المعنية والمنوطة بالعمل طوال الموسم على توفير سبل الراحة والرعاية للسادة الحجاج لإنجاز الموسم على أكمل وجه ودون أية معوقات.



وكشف النائب عمرو صدقى، أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب كانت ولا تزال تتابع كل ما يترتب بأداء المصريين لمناسك الحج لهذا العام ولم ترصد أى مشكلات أو شكاوى تتعلق بأداء شركة مصر للطيران، موجها كل التحية والتقدير للفريق يونس المصرى وجميع قيادات شركة مصر للطيران والعاملين بها ومعربا فى نفس الوقت عن أمله فى أن يتم عودة جميع حجاج مصر عبر مصر للطيران إلى الوطن بسلامة الله دون حدوث أى مشكلات.