محافظ بني سويف: تقارير نصف شهرية لتقييم مستوى الخدمات الصحية

شدد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدا أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، وجار وتم تنفيذ العديد من المشروعات والخطوات الهامة لتحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقرى، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.



جاء ذلك خلال استعراضه التقرير نصف الشهري الذي عرضه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، بشأن مجهودات قطاع الصحة، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة، وتنفيذ جهود نوعية لتطوير مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وكذا جهود مديرية الصحة في مجال الرقابة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة المواطنين.



وقامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم 3 قوافل طبية "خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس الجاري" بقرى: مهدي الأخرم بالفشن، والنواميس بالواسطى، وعلى حمودة مركز ناصر، والتي أسفرت عن الكشف على 3856 حالة، وعمل 174 تحليل دم، و118 طفيليات، وعمل أشعة لـ 23 حالة، واستصدار 14 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 24 حالة للمستشفيات، و42 موجات فوق صوتية، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 400 مواطن.



وفي مجالات الطب العلاجي والصيدلية، تم المرور على جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للمديرية (ناصر، الحميات، الصدر، إهناسيا، سمسطا، الرمد، الواسطى، الفشن، ببا)، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لـ 98 حالة، بالإضافة إلى ترخيص 5 منشآت طبية خاصة، فضلًا عن المرور على 43 منشأة طبية والذي أسفر عن غلق 18 منشأة طبية، وفي جانب العلاج الطبيعي فقد تم المرور على مستشفيات "ناصر، الواسطى، الفشن والصدر والجزام"، والبدء في إصلاح أجهزة مستشفيات "الفشن، سمسطا، الصدر، عيادة العلاج الطبيعي بقسم الجلدية والجزام"، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 49 صيدلية عامة، و4 مستشفيات حكومية، و10 وحدات صحية، و6 مخازن أدوية.



وفي مجال التمريض "العلاجي"، تم التدريب على رأس العمل على كيفية إنعاش القلب الرئوي، وشرح السجلات والتسجيل بتذاكر المرضى، حيث تم المرور بواقع 12 مرة على المستشفيات، وكذا المرور الصباحي والمسائي على المستشفيات المركزية والنوعية "الواسطى، الفشن، إهناسيا، سمسطا، الرمد، الحميات"، وفي مجال تمريض الرعاية الأساسية تم المرور على 8 وحدات صحية "مركز طبي شرق النيل، والحمرايا، وطنسا بني مالو، والحيبة، ونزلة حنا، وطنسا الملق، والشنطور، ودشطوط"، وتم تدريب 100 ممرضة على الاكتشاف المبكر بمشاكل العين وتطوير النمو البصري.



وفي مجال رعاية الأمومة والطفولة، فقد تمت متابعة ميكنة صرف الألبان الصناعية لبعض المنافذ بجميع الإدارات الصحية، وتوفير شهادات الزواج بالمستشفيات وبعض الوحدات الصحية أثناء عيد الأضحى المبارك، ومتابعة سير العمل والتسجيل ببرامج رعاية الأمومة والطفولة، خاصة الاكتشاف المبكر للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي.



وفي جانب إدارة الرعاية الأساسية، فقد تم إعداد البيان الخاص بتردد الوحدات المركزية عن شهر يوليو الماضي، وإعداد وإرسال البيان الأسبوعي للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسية إلى وزارة الصحة، وبالنسبة لبرنامج رعاية غير القادرين فقد تم تعميمه على 150 وحدة صحية، حيث تم إنهاء إجراءات 300 حالة للمرضى غير القادرين ما بين "عمليات، وأشعة، وعلاج، وتحاليل".



وفي جانب التوعية والتثقيف الصحي والسكاني، قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 23 ندوة إعلامية للتوعية بتنظيم الأسرة، وختان الإناث، وسرطان الثدي، والنزلات المعوية، والأنيميا، والإسهال الصيفي، حيث تم تنظيم تلك الندوات بكل من "مركز طبي الغمراوي، وبعض الحضانات، ووحدة الغسيل الكلوي بشارع عبد السلام عارف".



كما قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرور على 234 منشأة متنوعة، وتم سحب 321 عينة، وإعدام 667 كيلو جراما من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 216محضرا، فيما تم استخراج 414 شهادة صحية، والتوصية بإغلاق 11 من المنشآت الطبية.