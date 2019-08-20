القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكاوى المواطنين بمحافظات وجه بحرى

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان " المياه الجوفية تهدد أرواح مواطني كفر السادات بالمنوفية..” جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أفادت أنه جار الآن أعمال شبكات الصرف الصحي بالقرية بواسطة الجهات المختصة و يقوم فرع الشركة بتلا باستلام الشبكة فور الانتهاء من تنفيذها وتوصيل الخدمة للمشتركين، كما يقوم فرع الشركة بتلا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بعمل كسح للمياه المتجمعة أولا بأول حتي يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ الشبكة بالكامل.



وأفادت الشركة، في ردها على الشكوى المنشورة بعنوان: "مسجد قرية بلاى بالغربية عائم على بركة من مياه الصرف الصحى .. والأهالى تستغيث" ان التسريب والطفح من شبكة الاهالي وتم الدفع اكثر من مرة في ايام العيد وجار تنفيذ مشروع بتمويل من البنك الدولي.



وردًا على الشكوى الواردة تحت عنوان: "غرق شوارع بانوب بـ الدقهلية في مياه الصرف الصحى.. قالت الشركة: "إنه حدث هبوط لمطبق الدخول لرافع صرف صحي القرية بالاضافة لعدد 2 فرعة بطول 70م وذلك مساء يوم السبت الموافق 10/8/2019 وعلي الفور قامت منطقة نبروه لمياه الشرب والصرف الصحي بعمل بدالات لنقل المياه لمحطة الرفع بالإضافة إلى كسح المياه بمقطورات الكسح وقد بدأ بالفعل المقاول يوم السبت الموافق 17/8/2019 في تنفيذ اعمال الاحلال والتجديد للمطبق والفرعيات.



وعن الشكوى المنشورة تحت عنوان: "سكان منطقة التأمين بمساكن فيصل يشكون من تغيير رائحة وطعم مياه الشرب" قالت إنه تم رفع عينات مياه من قبل معمل الشركة من منطقة التأمين بمساكن فيصل ومن نتائج التحاليل تبين انها مطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب.