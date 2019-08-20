محافظ بني سويف: الجامعة ستساهم في إعداد الرؤى والخطط التنموية للمحافظة

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن الجامعة تعد أفضل مركز استشاري للمحافظة في شتى المجالات التنموية، حيث تمتلك الكوادر العلمية والبحثية التي تستيطع المساهمة في إعداد الرؤى والخطط التنموية والاستراتيجية التي تدفع بالجهود التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بمنظومة الخدمات والمستوى المعيشي للمواطن السويفي.



وأشار المحافظ خلال اجتماعه مع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إلى حرصه الدائم على أن تكون الجامعة جزءا أصيلا من منظومة العمل التي تعتمد في أسلوبها على روح الفريق الوحد والتكامل بين جميع الأجهزة والمؤسسات داخل دائرة المحافظة.



وأعرب المستشار هاني عبد الجابر عن تقديره لجهوده في مجالات التعاون بين المحافظة والجامعة في مختلف المناحي الحياتية لأبناء بني سويف، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون والتضافر خاصة في مجال الدفع بمستوى الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم وفرص العمل.



من جانبه أعرب الدكتور منصور حسن عن فائق تقديره لمحافظ الإقليم الذي حرص على تهنئته بالعودة من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، مثمنا هذه اللفتة الطيبة التي تعبر عن مدى ما يتمتع به محافظ بني سويف من رقي في الجوانب الاجتماعية والإنسانية.



وأكد أنه حريص على أن تكون الجامعة داعم لمنظومة العمل بالمحافظة من أجل خدمة المجتمع السويفي، خاصة مع حرص المسؤول الأول بالمحافظة على تكوين فريق عمل متكامل هدفه الوحيد الصالح العام.