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حوادث

مش رحم كبار السن.. حبس موظف بريد لاستيلائه على معاشات المواطنين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:59 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
محمد العيسوى
أمرت نيابة النزهة بحبس موظف بالبريد 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى، والاستيلاء على معاشات تكافل وكرامة المصروفة للمواطنين بالنزهة.

بداية الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أثناء تفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة، من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 28 بطاقة خاصة بصرف معاشات تضامن وتكافل وكرامة.

وبمناقشته أقر بقيامه باستغلال طبيعة عمله "موظف بالبريد بمحافظة كفر الشيخ" وإيهام المواطنين مستحقى الدعم بقدرته على إنهاء إجراءات صرف معاش شهرى لهم، وقيامه بإستخراج بطاقات صرف معاشات لهم، والاستيلاء على المبالغ المنصرفة وتسليمهم مبالغ رمزية دون علمهم بالقيمة الحقيقة للمعاشات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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