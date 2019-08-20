مش رحم كبار السن.. حبس موظف بريد لاستيلائه على معاشات المواطنين

أمرت نيابة النزهة بحبس موظف بالبريد 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى، والاستيلاء على معاشات تكافل وكرامة المصروفة للمواطنين بالنزهة.





بداية الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أثناء تفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة، من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 28 بطاقة خاصة بصرف معاشات تضامن وتكافل وكرامة.



