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إصابة طبيب وطاقم تمريض بعد اعتداء مرافقي مريض عليهم بأسوان

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:18 م
إصابة طبيب وطاقم
إصابة طبيب وطاقم تمريض لإعتداء مرافقين مريض عليهم بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
تعرض طبيب وعدد من أفراد التمريض بقسم الاستقبال بمستشفى نصر النوبة شمال أسوان اليوم لاعتداء من بعض الأهالى المرافقين لمريض مما أدى إلى إصابتهم بجروح متفرقة. 

وذكرت مديرية الشئون الصحية بأسوان فى بيان أن مستشفى نصر النوبة استقبلت مواطنًا يعانى من صعوبة فى التنفس، وحاول طبيب الاستقبال النوبتجى مناظرة الحالة وتحويلها وعرضها على طبيب القلب والعناية المركزة داخل المستشفى، وتم عمل الفحوصات اللازمة ورسم قلب وصرف العلاج المناسب للحالة ووضعها تحت الملاحظة باستقبال المستشفى للإطمئنان على المريض. 

وأشار البيان إلى أنه بعد التأكد من استقرار الحالة الصحية للمريض والاطمئنان عليه أوضح أطباء المستشفى للمرافقين له باستقرار حالة المريض وعدم احتياجه للحجز بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وبرغم محاولة الفريق الطبى إقناعهم بذلك الأمر ، إلا أن المرافقين للمريض أصروا على حجزه بالعناية المركزة بالمستشفى. 

وأضاف أن الأمر تطور بالتطاول على الفريق الطبى بالسب والضرب ومحاولة إجبار أحد الأطباء لمصاحبتهم خارج المستشفى، إضافة إلى محاولة أهالى المريض أخذ أنبوبة أوكسجين خاصة بالمستشفى معهم خارج المستشفى أيضًا، إلا أن أعضاء الفريق الطبى المتواجد تصدوا لهم، وتطور الأمر إلى مشاجرة حاولت فيها أسرة الحالة تحطيم محتويات القسم.

وحررت إدارة المستشفى المحاضر اللازمة تجاه القائمين بهذه الواقعة بعد إصابة طبيب وعدد من طاقم التمريض.

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