تجديد ندب بطران مديرا للتفتيش على نيابة النقض.. والديب أمينا عاما

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عسر، قرارًا بتجديد ندب المستشار فرحان بطران، مديرًا للتفتيش القضائي على أعمال نيابة النقض، كما قرر المجلس تجديد ندب المستشار محمود مسعود، مديرًا لنيابة النقض.



كما تضمن قرار "القضاء الأعلى" ندب المستشار حسني عبد اللطيف، رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض، وهو المنصب الذي كان يشغله المستشار عبد الله عسر قبل قرار تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.



كما قرر المجلس ندب المستشار حسام الديب أمينًا عامًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى خلفًا للمستشار يحيى خليفة، الذي بلغ سن التقاعد والمحدد قانونًا بـ70 عامًا.