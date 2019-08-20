ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد ندب بطران مديرا للتفتيش على نيابة النقض.. والديب أمينا عاما

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:21 م
محكمة النقض
محكمة النقض
محمد عبدالله
أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عسر، قرارًا بتجديد ندب المستشار فرحان بطران، مديرًا للتفتيش القضائي على أعمال نيابة النقض، كما قرر المجلس تجديد ندب المستشار محمود مسعود، مديرًا لنيابة النقض.

كما تضمن قرار "القضاء الأعلى" ندب المستشار حسني عبد اللطيف، رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض، وهو المنصب الذي كان يشغله المستشار عبد الله عسر قبل قرار تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

كما قرر المجلس ندب المستشار حسام الديب أمينًا عامًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى خلفًا للمستشار يحيى خليفة، الذي بلغ سن التقاعد والمحدد قانونًا بـ70 عامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلفا لـ أبو العلا.. عبد الله عصر يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض

المستشار عبد الله عصر يباشر عمله رئيسا لمحكمة النقض

بروفايل.. تعرف على رئيس محكمة النقض الجديد

وزير العدل في دار القضاء العالى لتهنئة رئيس المجلس الأعلى الجديد

قاضي التخابر مع حماس يهنئ رئيس الأعلى للقضاء الجديد

ترشيحاتنا

احذر.. الحلاوة الطحينية البيضاء فيها سم قاتل

تحذير شديد اللهجة للموظفين.. 5 أمور تؤدي إلى فصلك من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية

مرتضي منصور: أصبح لدينا أفضل حارس مرمي فى مصر .. فيديو

مرتضى منصور يكشف كواليس التعاقد مع ميتشو

15 سببا ستجعلك تتناول عصير الليمون والنعناع

إنفوجراف.. الملامح العامة لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشقة للموضة.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد