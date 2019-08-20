كوكتيل إجرام.. المتهم بالسرقة في المرج.. من شروع فى قتل إلى السطو على المساكن

أمرت نيابة المرج بحبس مسجل شقى خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بسرقة 8 منازل بذات الدائرة، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، مفادها أن "م. ا"، 34 سنة، عاطل مسجل شقى خطر سرقات عامة تحت رقم 2025 فئة "ب" المرج، والسابق اتهامه في 63 قضية آخرها 26010 لسنة 2015 م المرج "شروع في قتل" وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر أحدها عن ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب 8 حادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.



تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه وأقر بتصرفه بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها من المجنى عليه الثانى لأحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه" وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباته الشخصية، كما تم بإرشاده ضبط 4500 جنيه، وشاشة تليفزيون، وشاشة كمبيوتر، وطفاية حريق، ودفاية كهربائية، وكيسة كمبيوتر، و3 مراوح، وكاميرا فيديو، و5 ساعات يد، وإكسسوارات حريمى، و3 هواتف محمولة، و2 بطاقة تموين، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.