ميدو قادر على إعادته لمستواه.. مصر المقاصة يكشف عن سر ضم عمرو مرعي

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن محمد إبراهيم نجم الفريق، المنضم حديثا من الزمالك، لاعب رائع ويحتاج إلى أجواء مستقرة حتى يعود لمستواه الطبيعي، مشددا على أن مصر المقاصة سيكون بوابة عودة محمد ابراهيم للمنتخب الأول.



وقال وليد هويدى في تصريحات لـ قناة تايم سبورت إن عمرو مرعي لاعب جيد ايضا وسيعوض غياب جون أنطوى الذي رحل عن الفريق ولكنه مر بظروف سيئة خلال الموسم الماضي أثرت كثيرا على مستواه الفني.



وأضاف أن عقد عمر مرعي إعارة بنية البيع لذلك يحق لفريق مصر المقاصة شراءه، موضحا أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق متخصص في تأهيل اللاعبين البعيدين عن مستواهم.



وعن طموحات الفريق خلال الموسم المقبل أكد وليد هويدى أن الفريق يسعى للتواجد في المربع الذهبي للعودة مرة اخرى للمشاركة في البطولات الأفريقية.



وأوضح أن مباراة الفريق أمام الزمالك في كأس مصر ستكون صعبة، منوها بأن الفريق خاض عدد من المباريات الودية للاستعداد الجيد لمباراة الكأس.



وأكمل أن ميدو أخبر اللاعبين أن الفريق بإمكانه تحقيق بطولة من 3 مباريات وهى بطولة كأس مصر.



