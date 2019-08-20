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طريقة عمل المايونيز

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:33 م
طريقة عمل المايونيز
طريقة عمل المايونيز
اسماء محمد
يعد المايونيز من الاضافات الشهية التى يمكن وضعها على اصناف مختلفة من الطعام خاصة السلاطات واللحوم والاسماك.

نقدم لكم طريقة عمل المايونيز بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.

مدة التحضير: 30 دقيقة
عدد الافراد : 5
مقادير المايونيز
2 صفار بيض
3 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس
ملعقة كبيرة خل ابيض
ملعقة كبيرة مستردة
ملح فلفل اسود
كوب لبن
2 ملعقة كبيرة نشا

- طريقة عمل المايونيز :
- اخلطى اللبن على النار مع ملعقتين كبار من النشا واستمرى فى التقليب حتى يمتزجوا جيدا.
- اضربي صفارين بيض مع ثلاث ملاعق كبار زيت عباد الشمس في الخلاط
- أضيفى اليه معلقة كبيرة خل ابيض و ملعقة كبيرة مستردة و ملح وفلفل
- أضيفى اللبن الساخن بالنشا تدريجيا الى الكبة و يخفق حتى نحصل على قوام المايونيز

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