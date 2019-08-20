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محافظات

افتتاح المرحلة الثانية من كوبرى الهلالي بأسيوط بتكلفة مليون جنيه

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:33 م
محافظ اسيوط
محافظ اسيوط
إيهاب عمر
افتتح اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط المرحلة الثانية من كوبرى المشاة العلوي أعلى خطوط السكة الحديد بشارع الهلالي بمدينة أسيوط والذى تم انشائه بتكلفة اجمالية بلغت مليون جنيه لتسهيل نقل المواطنين بين شرق وغرب السكة الحديد خاصة بعد غلق مزلقان سكة حديد شارع رياض بوسط مدينة أسيوط تجنبًا للحوادث وحفاظًا على حياة المواطنين.

وأشاد محافظ أسيوط بالتطوير الذى تشهده المحافظة في قطاع الطرق والكبارى وفقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بمشروعات الطرق والكبارى الرئيسية وتحديث شبكات الطرق وتطويرها لجذب الاستثمارات وتنمية الصعيد وربط قرى ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أهمية افتتاح المرحلة الثانية من كوبري مشاه الهلالي أعلى السكة الحديد بجوار منزل السيارات المتجه إلى شارع التحكم المركزي لما له من أهمية كبرى للمترددين على منطقة المحطة لتسهيل حركة المواطنين بين شرق وغرب السكة الحديد خاصة بعد غلق مزلقان سكة حديد شارع رياض مما يساهم في تحقيق الربط بين حي شرق وغرب مدينة أسيوط والحافظ على المواطنين من عبور المزلقانات بحرم أمن حفاظا على سلامتهم.

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