برلماني: مشكلة نقل الجثامين وعلاج المصريين في الخارج تتطلب حلولا جذرية

قال خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن وضع حل جذري لمشكلتي نقل جثامين المصريين من الخارج، وتوفير العلاج للمرضى منهم، يتطلب العديد من الإجراءات والدراسات، التي تقوم بها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الخارجية.



وأوضح خالد حنفى، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن آلية نقل الجثامين من الخارج للدولة المصرية يتطلب إبرام اتفاقيات، ومشكلة العلاج تتطلب دراسة التشريعات المقررة بشأن التأمين الصحي، وهل هناك دول توفر التأمين الصحي للعاملين بها من عدمه، وذلك فى الدول التى بها أكبر عدد من من المصررين.



واتفق خالد حنفى مع اقتراح وجود صندوق اجتماعى وصحى لرعاية المصريين بالخارج، على أن يقوم كل صاحب عمل بدفع تأمين سنوي بالصندوق.



وكشفت النائبة غادة عجمي، عن مصير قانون تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، والذي تقدمت به منذ حوالي 3 سنوات، إلا أنه حتى الآن لم يتم عرضه على الجلسة العامة رغم مناقشته في لجنة العلاقات الخارجية.



وأردفت عجمي فى بيان لها أن هذا القانون سيكون على طاولة دور الانعقاد الخامس لبعد تقدمها بطلب استعجال لنظر هذا القانون،لاسيما وأنه تبين احتياجنا بالفعل لمثل هذا القانون، حيث أنه تم تأخير نقل الجثامين الخاصة بالمصريين في الخارج لحين توفير تمويل لعملية النقل، مما يعد أمرا غير مقبولا.