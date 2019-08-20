تحذر الأعضاء.. «التجاريين» تعلن موعد الانتخابات القادمة

أعلنت نقابة التجاريين إجراء الانتخابات على جميع المستويات اعتبارا من فبراير 2020 بعد زوال العوار القانوني.



حذرت النقابة الأعضاء بأن عليهم سداد الاشتراكات حتى 31/10/2019 وذلك بدون غرامة .



كما حذرت بعدم السماح بنقل القيد بين النقابات اعتبارا من هذا التاريخ ، موضحة أنه سيتم تنفيذ القانون بفصل من تأخر عن السداد لأكثر من 5 سنوات.



كانت نقابة التجاريين، طالبت بتنفيذ الحكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن إصدار تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين .