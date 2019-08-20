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أخبار البلد

تحذر الأعضاء.. «التجاريين» تعلن موعد الانتخابات القادمة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:10 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أعلنت نقابة التجاريين إجراء الانتخابات على جميع المستويات اعتبارا من فبراير 2020 بعد زوال العوار القانوني.

حذرت النقابة الأعضاء بأن عليهم سداد الاشتراكات حتى 31/10/2019 وذلك بدون غرامة .

كما حذرت بعدم السماح بنقل القيد بين النقابات اعتبارا من هذا التاريخ ، موضحة أنه سيتم تنفيذ القانون بفصل من تأخر عن السداد لأكثر من 5 سنوات.

كانت نقابة التجاريين، طالبت بتنفيذ الحكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن إصدار تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين .

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