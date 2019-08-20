برلماني يدعو رجال الأعمال بالدول العربية للاستثمار في مصر

دعا النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان رجال الأعمال بالدول العربية للاستثمار في مصر، موضحا أن الاستثمار في مصر يحقق أعلى عائد على مستوى العالم، سواء كان المنتج للتسويق التجاري الداخلي أو للتصدير واستغلال انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية للتصدير.



وأكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن المؤسسات الاقتصادية الدولية شهدت بجدية نجاح مصر الكبير في الخطط الاقتصادية حتى وصلت نسب النمو إلى 5.6، موضحا أن مصر سوف تصل عام 2027 إلى المرتبة الأولى في النمو على مستوى العالم وفقا للتقارير العالمية.



وقال عضو لجنة الإسكان إن مصر نفذت أكبر مشروعات للبنية التحتية وتكلفت مئات المليارات وهو ما لم يحدث بهذا الشكل كما وكيفا في أي دولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت على المنطقة بعد استهدافها لنشر الفوضى ومشروعات التقسيم والتدمير.



ودعا النائب خالد عبد العزيز فهمي المستثمرين العرب لمشاركة مصر في هذا النجاح الاقتصادي الكبير الذي أقرته المنظمات والمؤسسات الدولية الاقتصادية، والتي أثبتت نجاح مصر بإرادة وعزيمة ومثابرة القيادة السياسية وتحمل الشعب المصري ثمن بناء مصر من جديد، في أن تتبوأ هذه المكانة العظيمة التي تستحقها.