شك فيه من الوهلة الأولى.. أبوان بعيون زرقاء يحصلان على طفل آسيوي ويرفضانه

بعد أن يتمم الإنسان خطوة الزواج ، يليها خطوة الإنجاب والتي يظل حلم لملايين من الأزواج الذين يعانون من فقد القدرة على الإنجاب بغض النظر عن وجود العلة في أي منهما.



أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن زوجان كانا يتألمان من مرارة عدم الإنجاب وعدم قدرتهم على تحمل المزيد من الأموال بعد العلاج الذي كلفهم آلاف الدولارات ولم يستطيعا الإنجاب فقررا أخيرا أن يضعا السائل المنوي للزوج في رحم إحدى النساء بعد استشارة الطبيب وترجيحه لذلك الحل.



تأجير الأرحام في الولايات المتحدة شئ دارج وطبيعي لمساعدة الأزواج على الإنجاب، إلا أن الحظ لم يبتسم لهما وحدث شئ آثار غضب الزوج بعد ولادة السيدة التي أجر رحمها.



ذكر الزوج أنه شك من الوهلة الاولى في نسب الطفل لأنه يمتلك ملامح آسيوية وشعر أسود داكن والأب والأم عينيهم زرقاء وشعرهم أصفر، و عندما قدم شكوى إلى المكان الذي استأجر منه تلك السيدة، أكدت التحقيقات أنه حدث خلط في السائل المنوي وتسبب ذلك في هجين لطفل مختلف تماما عن ملامح الأب والأم.



أوضح الزوج أنه لا يريد أن يعصف بحياة ذلك الطفل وبالرغم من ذلك لديه شعور داخلي بعد تقبل الطفل حيث أنه ليس إبنه، ولم يقبل التعويض الذي قام المكان بتقديمه له.