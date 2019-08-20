افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة داخل ديوان محافظة بورسعيد الجديد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستشار عبد الحميد عبد الجليل، رئيس هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، بحضور عدد من المستشارين والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وافتتح المحافظ مقر هيئة قضايا الدولة داخل ديوان عام محافظة بورسعيد الجديد بالدور الخامس بالمبنى الذي تم تطويره ورفع كفاءته على أعلى مستوى.



وتبادل محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة الدروع، ووجه المستشار عبد الحميد عبد الجليل الشكر لمحافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية على الجهد المبذول فى إقامة المبنى على أعلى مستوى وطراز عالمى يتطابق مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تشهدها المحافظة.