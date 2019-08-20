سفير التشيك: حريصون على تعزيز الاستثمارات مع مصر فى مختلف المجالات



بحثت وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة التشيك لدى القاهرة يان فوليك سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات النقل الجوى المختلفة.



واستعرض الاجتماع، عدد من الموضوعات الهامة من بينها اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين مصر والتشيك وتشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وبراغ والذى سيساهم فى تدعيم أوجه التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، كما ناقشا زيادة الحركة السياحية الجوية بين براغ والقاهرة من خلال مطارى العاصمة الإدارية و سفنكس الدوليين.



وأكد سفير التشيك على حرص بلاده على تعزيز الإستثمارات فى مختلف المجالات وبخاصة في مجال الطيران المدنى وذلك في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



ومن جانبه أكدت وزارة الطيران على عمق العلاقات التشيكية المصرية في إطار التعاون بين البلدين على النحو الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعبين، مشيرًا أن جمهورية مصر العربية تسعى دائمًا إلى توطيد أواصر التعاون مع جميع الدول الصديقة.