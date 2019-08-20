مصر تكشف جهودها لحماية تراثها في مؤتمر دولي لعلم المصريات بهولندا

تشارك مصر في افتتاح المؤتمر الدولي لشباب علم المصريات 2019 بهولندا الذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء، حيث تلقي وزير الآثار دعوة جمعية طلاب علم المصريات بهولندا للمشاركة.



وقد غادر الوزير اليوم إلى مدينة ليدن بهولندا لحضور المؤتمر، ومن المقرر أن يلقي محاضرة تحت عنوان "العمل الأثري والمشروعات الجارية."



وسوف يقوم وزير الآثار خلال المحاضرة بتسليط الضوء واطلاع شباب الأثريين علي الجهود التي تبذلها مصر متمثلة في وزارة الآثار في الحفاظ علي آثار وتراث البلاد الحضاري والثقافي والاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتى لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولى بشكل عام.



كما يسلط الوزير على المقابر والمواقع الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الأثرية الجارية وافتتاح العديد من المتاحف الوطنية وكيفية توظيفها والحفاظ عليها ودورها في تنمية الوعي الأثري لدى المجتمع باعتبارها مؤسسات علمية وثقافية و فنية.



وقد حرص وزير الآثار علي تلبية هذه الدعوة ايمانا منه بضرورة تشجيع شباب الأثريين الذين وهبوا حياتهم لدراسة علم المصريات والدور الهام لهم في الحفاظ علي الآثار لأنهم شركاء المستقبل.



جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه كل ثلاث سنوات، بهدف منح شباب علماء المصريات الطموحين في بداية حياتهم المهنية فرصة لعرض ومناقشة أبحاثهم العلمية والأثرية عن الآثار وعلم المصريات، و قد انعقدت اخر دورة في فيينا عام 2015 وسوف تنعقد هذه الدورة بجامعة ليدن بهولندا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس الجاري.