قرار جديد من نيابة الإسكندرية فى واقعة عروس دمشق

واصلت نيابة ثان المنتزه بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة مطعم عروس دمشق بمنطقة العصافرة، والذي تم غلقه مؤخرا بعد إثارة ضجة على مواقع "التواصل الاجتماعي"، عقب قيام مالكه بسب سيدة مصرية استغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأمر المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بتشكيل لجنة فنية وإدارية من الحى لفحص جميع المخالفات المتعلقة بالتراخيص والأمن الصناعي، ومدى التزام المطعم بالاشتراطات اللازمة من حيث الصحة والأمن الصناعي والسلامة المهنية.



وكانت سيدة مصرية قد استغاثت من خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت أن هناك ظلم واقع عليها من مالك مطعم سوري أسفل شقتها.



وداهم حى المنتزه بالتنسيق مع شرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين وإدارة حى ثان المنتزه المطعم ومراجعة تراخيصه وقررت إغلاقه، بعدما تم الكشف عن مخالفات داخله فيما يخص اشتراطات الأمن الصناعي.