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طريقة حفظ صور سناب شات في ألبوم الكاميرا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:03 م
سناب شات
سناب شات
آية جمعة
يجد بعض مستخدمي تطبيق الصور "سناب شات" صعوبة في حفظ صور سناب شات مباشر في ألبوم الكاميرا، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "ويكي هاو" طريقة صور تطبيق سناب شات في ألبوم الكاميرا في هاتفك قبل إرسالها، وكيفية حفظ الصور التي تستقبلها.

1. بعد فتح تطبيق "سناب شات" مرر اضغط على علامة سناب شات الموجودة في الجزء العلوي من شاشة التطبيق.

2. قم بالضغط على علامة الترس (الإعدادات) في أقصى يمين الشاشة.

3. اضغط على خيار "الذكريات" Memories

4. اذهب إلى القائمة التي تحمل عنوان "حفظ الوجهات" واضغط على خيار "حفظ إلى"

5. اخنر "ألبوم الكاميرا فقط"؛ يتيح لك تحديد هذا الخيار حفظ الصور مباشرة في ألبوم الكاميرا لهاتفك قبل إرسالها.

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