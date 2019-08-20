الأوراق المطلوبة وشروط التقديم للتنسيق الداخلي بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للتقديم فى التنسيق الداخلي للالتحاق بأقسام الكلية للعام الجامعي 2019 / 2020.



وأوضحت كلية الآداب أنه للتقديم للتنسيق الداخلي للالتحاق بأقسام كلية الآداب على الطالب إحضار شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، وشهادة ميلاد إلكتروني أصل وصورة وبطاقة الترشيح أصل وصورة و 6 صور حديثة ونموذج 2 جند للذكور.



ونوهت الكلية على الطلاب الجدد إجراء تحليل فيرس سي مشددة أنها لن تقبل أى ملف لطالب جديد بدون تحليل فيرس سي.



وكانت كلية الآداب بجامعة عين شمس، أعلنت شروط الالتحاق بأقسامها بالعام الدراسي 2019/2020 للطلاب المستجدين.



قسم علوم الاتصال والإعلام



تكون الأولوية للمجموع الكلي الأعلى، في المجموع الاعتباري (المجموع الكلي+ مجموع اللغات الثلاث) ، ويقبل القسم مجمع اعتباري 530 درجة فأكثر على أن يتم ترتيب الطلاب تنازليا، ولا يقبل القسم طلاب الانتساب، ولا يقبل القسم النفصولين او التحويلات والمؤهلات العليا ولا التحويل من أقسام الكلية.





قسم الدراما والنقد المسرحي



يشترط أن يكون الطالب حاصلا على 90 درجة في مجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، ويقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى، ويجب على جميع لطلاب اجتياز الاختبار التحريري الذي يجريه القسم قبل بداية العام الدراسي، ولا يقبل القسم الطلاب المفصولين.





قسم الإرشاد الفرنسي



"قسم خاص بمصروفات" ، يشترط أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأن يكون الطالب حاصلا على 35 درجة في اللغة الفرنسية وأن تكون هي اللغة الأجنبية الأولى ويقبل القسم المفصولين والمحولين والراسبين من أقسام الكلية ولا يقبل المؤهلات العليا.



قسم المكتبات والمعلومات



يشترط أن يكون الطالب حاصلا على 60%، أي 30 درجة في مادة اللغة الإنجليزية، ويقبل القسم المؤهلات العليا وذلك بعد المقابلة مع رئيس القسم، ولا يقبل الطلاب المفصولين، ويتم إجراء مقابلة للمقبولين لتحديد المناسبين.





قسم علم النفس



تكون الأولوية للمجموع الكلي الأعلى على ان يكون الطالب حاصلا على 40 درجة في اللغة الإنجليزية، و55 درجة في علم النفس أدبي، ويقبل القسم طلاب الانتظام فقط، ويجوز قبول الشعبة العلمية 45 درجة في اللغة الإنجليزية فقط، ولا يقبل القسم طلاب المؤهلات العليا ولا يقبل المفصولين ولا المحولين.





قسم علم الاجتماع



يشترط أن يكون الطالب حاصلا على 90 درجة في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية ويقبل القسم المؤهلات العليا.





قسم الآثار المصرية والإسلامية واليونانية



تكون الأولوية للمجموع الكلي الأعلى، وفي حالة التساوي في المجموع الكلي يتم المفاضلة بدرجة اللغة الاجنبية الأولى ولا يقبل القسم المؤهلات العليا ولا المفصولين ولا المحولين من الخارج.



قسم الإرشاد السياحي



لا بد أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأن يكون الطالب حاصلا على 45 درجة في اللغة الأجنبية الأولى، ولا يقبل القسم الراسبون في أقسام الكلية والمؤهلات العليا نظرا لظروف الدراسة ولا يقبل المفصولين أو المحولين.



قسم اللغة العربية



يشترط أن يكون الطالب حاصلا على 60% في مادة اللغة العربية ويقبل المؤهلات العليا بالمستوى الأول.





قسم اللغة العبرية



يشترط أن يكون الطالب حاصلا في مجموع اللغات الثلاث على 75% أي 127.5 درجة ولا يقبل القسم المؤهلات العليا.



قسم اللغة الشرقية



يشترط أن يكون الطالب حاصلا على مجموع اللغات الثلاث على 85 % أي 144.5 درجة، ولا يقبل المفصولين ولا المحولين من الخارج ولا المؤهلات العليا.



قسم اللغة الانجليزية



تكون الأولوية لمجموع الدرجات الأعلى في اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقده القسم، ويقبل الطلاب الحاصلين على 48 درجة في اللغة الإنجليزية، ويقبل القسم طلاب الانتظام فقط، ويقبل القسم الوافدين وشهادات المعادلة بنفس شروط القبول، ولا يقبل القسم المؤهلات العليا والتحويلات ولا يقبل المفصولين.



قسم اللغة الفرنسية



يشترط أن يكون الطالب حاصلا على 45 درجة في مادة اللغة الفرنسية ويقبل القسم الطالب الحاصل على أقل من 45 درجة وذلك بشرط اجتياز امتحان القبول، ويقبل القسم المؤهلات العليا وأن تكون اللغة الفارسية هي اللغة الأوروبية الأولى.



قسم الحضارة الأوروبية



يشترط أن يكون الطالب حاصلا في مجموع اللغات الثلاث على 85 %، أي 153 درجة ولا يقبل المفصولون ولا المحولون من الخارج، ويقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى.



قسم التاريخ



يشترط أن يكون الطالب حاصلا على 41 درجة في مادة التاريخ و40 درجة في اللغة العربية و38 درجة في اللغة الإنجليزية أدبي، ويجوز قبول طلاب الشعبة العلمية 45 درجة في مادة اللغة العربية و40 في اللغة الإنجليزية، ويقبل القسم والمؤهلات العليا بدون شروط.



قسم الجغرافيا



يقبل القسم الطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى في مادة الجغرافيا أدبي وفي حالة التساوي وينظر للمجموع الكلي الأعلى، أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية فينظر للمجموع الكلي الأعلى ويجب على جميع الطلاب اجتياز الاختبار التحريري والشفوي ، ولا يقبل المحولون ولا المفصولون ولا نقل القيد ولا المؤهلات العليا.



قسم الفلسفة



يقبل الطلاب الحاصلين على درجة النجاح في مادة اللغة الأولى، ويقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى، ولا يقبل القسم الطلاب المفصولين.

