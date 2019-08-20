بـ 167 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يفتتح محطتي معالجة صرف بالشرفا والمنيرة

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم بجولة تفقدية لمركز ومدينة القناطر الخيرية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة النادي والنزول الفندقي لمدينة القناطر الخيرية بعد تطويره بتكلفة بلغت 1.6 مليون جنيه والتي تمت علي 3 مراحل ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية حيث تم ترميم دورات المياه وأعمال الكهرباء ودهانات الواجهات وإقامة منطقة للكافيهات ومنطقة لألعاب الأطفال وصالة للألعاب وتطوير الملعب الخماسي وجار تطوير المعلب القانوني وفرشة بالنجيلة الصناعي ليكتمل تطوير النادي وافتتاحه خلال الفترة المقبلة فضلا عن تطوير الدور الفندقي والمستخدم في إستضافة الشباب في كافة المناسبات الرياضية وغيرها.



وتفقد المحافظ أعمال التطوير بالنادي وأثني على الأنشطة المقدمة للشباب والأطفال والتي تسهم في جذبهم لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية لبناء شخصيتهم واستثمار طاقتهم الإيجابية والبعد عن الأفكار الهدامة، مؤكدا علي توفير كافة أوجه الدعم للمركز مع ضرورة الحفاظ عليه وصيانته لإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية مطالبا مجلس إدارة النادي بالاهتمام بالصيانة الدورية للمبني والملعب لضمان بقائها مدة أكبر، ويمثل المركز إضافة جديدة لمنظومة الخدمات بالقرية والتي تم تطويرها.



وعقب ذلك، توجه محافظ القليوبية لافتتاح مشروع محطة صرف صحي قري الشرفا مركز القناطر الخيرية والذي يخدم قرية كفر الشرفا وعرب العوالي ويخدم عدد 18.1 الف نسمة وينفذه الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب بتكلفة إجمالية 167 مليون جنية ويتكون المشروع من محطة معالجة بالإضافة الي 4 محطات رفع بشبكاتها بخطوط الطرد وتخدم قرى شبرا شهاب والمنيرة وكفر عليم والحوالة وكفر الشرفا وعرب العوالي.



واختتم المحافظ الجولة بإفتتاح مشروع محطة صرف صحي قرى المنيرة وكفر عليم - مركز القناطر الخيرية والذي يخدم عدد 31.5 ألف نسمة.

