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فن

برافو .. تامر عاشور يشيد بأداء فريق واما لـ أغنية بنتهرب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:43 م
تامر عاشور
تامر عاشور
أحمد إبراهيم
نشر الفنان تامر عاشور تعليقا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يكشف فيه عن رأيه فى اغنية "بنتهرب" لفريق واما والتى تعد ضمن ألبوم فريق واما الجديد الذى يحمل اسم "الصيف ابتدى".

وقال تامر عاشور: "اغنيه واما بنتهرب من احلى الاغاني اللي سمعتها فعلا لـ واما بغض النظر عن انها الحاني فعلا سمعتها حبيتها جدا - فهمي ونور ونادر وشامي - براڤو".

وكان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.

كما أصدر فريق واما أول أغنية من الألبوم هى "شمس بحر" منذ أسبوعين، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع ومكساج نادر حمدى، وبعدها بأسبوع أطلق أغنية "الصيف ابتدا" من كلمات هانى رجب، وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل، ثم أغنية "الله ع الجمال" قبل طرح أغنية "كترت حكاياتى"، من كلمات الشاعر جمال الخولى، وألحان رامى جمال، وتوزيع نادر حمدى.
برافو .. تامر عاشور يشيد بأداء فريق واما لـ أغنية بنتهرب

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