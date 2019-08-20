محامي خالد مرعي: أثق في القضاء و حصول موكلي على البراءة رغم تجديد حبسه

أكد الدكتور كمال أنس محامي المخرج خالد مرعي، أن كميات المخدرات التي تم ضبطها مع موكله لا علاقة له بها من قريب أو بعيد به فضلا عن خلو الأوراق من تقرير المعمل الجنائي يثبت أن المضبوطات مخدرات وبالتالي كيف يتم تجديد حبسه دون إثبات من الجهات المعنية أن المضبوطات مخدرات.



وأضاف الدكتور كمال أنس: أدعو وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما ينشر، لأنه لا يوجد في الأوراق مايدين موكلي ونحن نثق كل الثقة في قضائنا الشامخ ونثق أن موكلي سيخلي سبيله فهذا عدل واثقون في تحقيقه.



الجدير بالذكر أن خالد مرعي تم تجديد حبسه 15 يوم من قاضي المعارضات بنيابة شرق القاهرة صباح اليوم.