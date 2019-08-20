إغلاق مستشفى تخصصي بمركز الباجور لمخالفتها القانون

وافق اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على الغلق الإدارى لمستشفى الحياة التخصصى بمركز ومدينة الباجور وإحالة المسئولين بالمستشفى للنيابة العامة وذلك لمخالفتها القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة.



جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية والمتضمنة أنه أثناء قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية وبالمرور على مستشفى الحياة التخصصى بالباجور، تلاحظ بأن المستشفى مرخص تحت رقم (68) ومديرها الفنى غير متواجد أثناء المرور واتضح تواجد مدير آخر بصفته مؤجر للمستشفى ولكن لم يتم إستكمال إجراءات نقل المدير الفنى بالنقابة، وأن الحضانات الموجودة بالمستشفى لا يوجد بها تمريض حاصل على ترخيص مزاولة المهنة وغير مدرب على أساسيات مكافحة العدوى وجميع الآلات الموجودة بالحضانة لا يتم تعقيمها بالطريقة الصحيحة وكذا لا يتم التعامل مع الأدوية متعددة الإستخدام والمحاليل والأدوية الخاصة بالأطفال بطريقة صحيحة، كما لا يوجد مكان مناسب لتحضير الرضعات ويوجد عدد (2) فنت فقط وهذا غير متناسب مع عدد الحضانات المرخصة ( 8 حضانات).



كما تلاحظ أثناء المرور بالمستشفى وجود آلات غير معقمة بطريقة صحيحة بعيادة الأنف والأذن ويوجد صدأ بسرير غرفة العمليات الصغرى وكذا وجود آلات غير معقمة بطريقة صحيحة داخل غرفة العمليات ، كما تم نقل جناح العناية المركزة إلى مكان آخر مخالف بذلك الرسم الهندسى للمستشفى، وتلاحظ أن جناح التعقيم الخاص بالمستشفى غير مطابق للاشتراطات ولا يتم إتباع سياسة مكافحة العدوى به، بالإضافة إلى عدم تخزين النفايات الطبية الخطرة بطريقة صحيحة ويوجد تكدس والأكياس الحمراء أمام العمليات.



شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.