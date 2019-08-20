محافظ المنوفية يقرر غلق عدد من المنشآت الطبية

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية غلق عدد 2 صيدلية بمركز ومدينة شبين الكوم لمدة شهر لمزاولتها النشاط بدون مدير مسئول وغير مستوفية للاشتراطات الصحية، وذلك بناء على المادة رقم 19 و22 من قانون مزاولة المهنة لسنة 1955، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.



كما وافق المحافظ علي غلق عدد 3 منشآت طبية منها 2 معمل بمركز أشمون يتم إدارتهما بدون ترخيص، وعدد1 مركز لجراحات النساء والتوليد بمركز الشهداء لعدم اتباعه لسياسة مكافحة العدوي وعدم توافر التجهيزات الصحيحة داخل غرف العناية المركزة والإفاقة وجناح التعقيم، وذلك طبقًا للقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي والقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة



كما تقرر إيقاف استخدام حمام سباحة تابع لأحد المدارس بمركز شبين الكوم لحين توفيق أوضاعه حفاظا على الصحة العامة، حيث تبين بالتفتيش أن نتائج العينة التى تم سحبها بأنها غير مطابقة كيماويا للقرار 418 لسنة 1995 الخاص باشتراطات المعايير الخاصة بحمامات السباحة.



أكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



