ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر غلق عدد من المنشآت الطبية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:29 م
اللواء سعيد عباس
اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
مروة فاضل
قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية غلق عدد 2 صيدلية بمركز ومدينة شبين الكوم لمدة شهر لمزاولتها النشاط بدون مدير مسئول وغير مستوفية للاشتراطات الصحية، وذلك بناء على المادة رقم 19 و22 من قانون مزاولة المهنة لسنة 1955، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

كما وافق المحافظ علي غلق عدد 3 منشآت طبية منها 2 معمل بمركز أشمون يتم إدارتهما بدون ترخيص، وعدد1 مركز لجراحات النساء والتوليد بمركز الشهداء لعدم اتباعه لسياسة مكافحة العدوي وعدم توافر التجهيزات الصحيحة داخل غرف العناية المركزة والإفاقة وجناح التعقيم، وذلك طبقًا للقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي والقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة

كما تقرر إيقاف استخدام حمام سباحة تابع لأحد المدارس بمركز شبين الكوم لحين توفيق أوضاعه حفاظا على الصحة العامة، حيث تبين بالتفتيش أن نتائج العينة التى تم سحبها بأنها غير مطابقة كيماويا للقرار 418 لسنة 1995 الخاص باشتراطات المعايير الخاصة بحمامات السباحة.

أكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق 26 صيدلية ومزرعة دواجن بالمنوفية لمزاولة النشاط بدون مدير مسئول

لمخالفتهم الاشتراطات.. إغلاق صيدليات ومعمل تحاليل ومركز لأمراض النساء بالمنوفية

ترشيحاتنا

15 سببا ستجعلك تتناول عصير الليمون والنعناع

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم دليل براءة جهاد جريشة من تهمة ظلم الاهلى.. ميتشو يكشف جهازه المعاون

أغنية يوم التلات لـ عمرو دياب.. مطرب شهير سبقه في الغناء لهذا اليوم

الصحفيين تعلن عن رحلة إلى رأس البر بالتعاون مع الشباب والرياضة

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

غيرة قاتلة تدفع مراهقا لذبح أمه وإخوته بالفأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلخال وفستان قصير.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة فى أحدث ظهور لها

عاشقة للموضة.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور