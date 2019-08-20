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رياضة

أمر غريب.. أول تعليق من لاسارتي بعد إقالته من تدريب الأهلي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:25 م
لاسارتي
لاسارتي
محمد السعيد
علق الأوروجوياني مارتن لاسارتي على قرار إقالته من تدريب الأهلي، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي أعلن إقالة لاسارتي من تدريب الفريق، أول أمس، الأحد، وعين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي".

وقال لاسارتي في تصريحات لصحيفة " الميركورو" الأوجويانية:" قرار إقالتي كان أمرا غريبا ومفاجئا، خسرنا من بيراميدز، وأخبرني مجلس الأهلي بعدم الاستمررا، يبدو أـن هناك شيئا ما حدث لا أعلمه".

وعن اقترابه من العودة لتدريب فريق أونيفرسيداد التشيلي قال:" لم يتصل بي أحد حتى الآن، ولأكون واضحا لن أدبر أي فريق قبل شهر ديسمبر المقبل".

وكان لاسارتي تولى تدريب الأهلي في ديسمبر المقبل، لكنه لم يقدم المستوى المناسب لطموحات الأهلي وجماهيره، حيث ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بخسارة فادحة أمام صن دوانز الجنوب أفريقي من درو الـ 16 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، وودع كأس مصر من دور الـ 16 أيضا أمام بيراميدز، بينما كان إنجازه الوحيد هو التتويج بدرع الدوري.

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