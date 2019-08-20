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محافظات

لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:31 م
اللواء خالد عقل رئيس
اللواء خالد عقل رئيس الحي خلال الحملة
عبد العزيز جمال
قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة مكبرة لفرض الانضباط بشوارع الحي ، برفقة شرطة المرافق وممثلى الاشغالات والاسكان والمحلات والمتابعة الميدانية ومسؤلى المربعات وفرع هيئة النظافة.

وخلال الحملة تلاحظ استيلاء أحد الاشخاص على محطة انتظار عبد العزيز فهمى بشارع المنتزة امام مدرسة نبيل الوقاد ، و تحويل هذا المبنى الى كافيهات ومطاعم بدون ترخيص والتعدى على مبنى ملك المترو هيئة النقل العام .

و تم ازالة كافة الاعلانات المعلقة وغلق وتشميع كافة الابواب المتواجدة بالمبنى وجارى اتخاذ الاحراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم ضبط احد الاشخاص ومعة تروسيكل يقوم بفرز القمامة بشارع المنتزة وتم التحفظ على التروسيكل واتخاذ الاجراءات القانونية حيالة، كما تم ضبط سيارة بشارع المنتزة تبيع الخضر والفواكهة بدون ترخيص من الحى وبدون سند قانونى وتم اتخاذ الاجراءات بشأنها.

وشملت الحملة ازالة كافة الاشغالات بسوق جامع الفتح من سوبر ماركت ومخبز وكشك وباعة جائلين ، فضلا عن ازالة كافة الحواجز الموحودة بشارع الشيخ احمد ابراهيم جامع الفتح وشارع حامد باشا فهمى ، وتم اتخاذ مايلزم من اجراءات حيال المخالفين .

وأكد "عقل" على استمرار الحملات الميدانية ، لرفع الاشغالات بكافة صورها لتيسير الحركة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ، تفعيلا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور
لفرض الانضباط .. رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة .. صور

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