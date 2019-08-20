ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور بعد وفاة شقيقها عزت.. مها أبو عوف ضيف أسرار النجوم على FM 100.6

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:44 م
مها أبو عوف
مها أبو عوف
تحل النجمة والفنانة مها أبوعوف ضيفة على الإعلامية إنجى علي فى برنامج أسرار النجوم يوم الخميس الساعة الثامنة مساءً على الهواء على راديو و قناة نجوم FM 100.6 ولمدة ساعتين.

وهو أول ظهور للفنانة مها أبوعوف منذ وفاة شقيقها عزت أبوعوف تتحدث مها أبوعوف عن مشوارها الفني.

مها أبوعوف تخرجت من الجامعة الأمريكية، وشاركت مع شقيقها الأكبر عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاث في تكوين فرقة (فور إم) في أواخر السبعينيات، وعلى خلاف شقيقاتها.

استمرت مها أبو عوف بالعمل في السينما والتليفزيون، فقدمت للتليفزيون (فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء، حضرة المتهم ابي، يتربى في عزو، راجل وست ستات وأرض جو وفوق السحاب ونسر الصعيد وبالحجم العائلي وساحرة الجنوب ولا تطفئ الشمس و الخواجة عبدالقادر وهربانة منها)، كما شاركت في السينما في أفلام (المجنونة، حالة حب، معلش احنا بنتبهدل، زي النهاردة و بابا و الفيل الأزرق 2 وسبع البرمبه و أمير البحار ومسرحية 3 أيام فى الساحل كما تتحدث عن علاقتها بشقيقها الفنان الراحل عزت أبوعوف وعن وفاته ومرضه الشديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مايا شيحة تطمئن الجمهور على عزت أبو عوف

نجوم الفن ينعون أبوعوف .. عمرو دياب: وداعا يا غالي ... تامر حسني: كنت أب محترم .. منى زكي: هتوحشنا أوي .. السقا: وداعا جنتل مان السينما

عبد الرحمن أبو زهرة أول الحضور في عزاء عزت أبوعوف بمسجد الشرطة

عادل إمام يشارك في عزاء عزت أبوعوف بمسجد الشرطة .. فيديو وصور

بـ تيشرت وجينز.. منة شلبى في عزاء الراحل عزت أبو عوف

شريف منير ومي نور الشريف مع بوسي شلبي في عزاء عزت أبو عوف

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الإيطالي يعلن استقالته من منصبه

بسبب الأهلي.. الكاف يؤجل مباراة الزمالك وبطل الصومال بدورى الأبطال

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

السعودية تطلق فنونها لعنان السماء.. الشريم: إنشاء أكاديميات للفنون في المملكة يهدف لاستثمار القدرات

الصحفيين تعلن عن رحلة إلى رأس البر بالتعاون مع الشباب والرياضة

رغبة مسجلة.. كيف انتصر الزمالك على الاهلى فى صفقة هداف كأس العالم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلخال وفستان قصير.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة فى أحدث ظهور لها

عاشقة للموضة.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور