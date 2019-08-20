أول ظهور بعد وفاة شقيقها عزت.. مها أبو عوف ضيف أسرار النجوم على FM 100.6

تحل النجمة والفنانة مها أبوعوف ضيفة على الإعلامية إنجى علي فى برنامج أسرار النجوم يوم الخميس الساعة الثامنة مساءً على الهواء على راديو و قناة نجوم FM 100.6 ولمدة ساعتين.



وهو أول ظهور للفنانة مها أبوعوف منذ وفاة شقيقها عزت أبوعوف تتحدث مها أبوعوف عن مشوارها الفني.



مها أبوعوف تخرجت من الجامعة الأمريكية، وشاركت مع شقيقها الأكبر عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاث في تكوين فرقة (فور إم) في أواخر السبعينيات، وعلى خلاف شقيقاتها.



استمرت مها أبو عوف بالعمل في السينما والتليفزيون، فقدمت للتليفزيون (فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء، حضرة المتهم ابي، يتربى في عزو، راجل وست ستات وأرض جو وفوق السحاب ونسر الصعيد وبالحجم العائلي وساحرة الجنوب ولا تطفئ الشمس و الخواجة عبدالقادر وهربانة منها)، كما شاركت في السينما في أفلام (المجنونة، حالة حب، معلش احنا بنتبهدل، زي النهاردة و بابا و الفيل الأزرق 2 وسبع البرمبه و أمير البحار ومسرحية 3 أيام فى الساحل كما تتحدث عن علاقتها بشقيقها الفنان الراحل عزت أبوعوف وعن وفاته ومرضه الشديد.