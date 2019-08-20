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استشارى علاقات أسرية: الست المصرية مش نكدية.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:43 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت استشارى العلاقات الأسرية، إنجى جمال، إن العلاقة الزوجية شراكة ما بين الزوجين ويجب أن يحكمها الاحترام، وعدم سوء الظن، مضيفة " ماينفعش تقف لبعض على الواحدة ونقدر مجهود بعض".

وأكدت استشارى العلاقات الأسرية، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد2"، أنه يجب تقديم حسن الظن والاحترام المتبادل بين الطرفين، واحترام اختلافاتنا، موضحة أن طبيعة السيدة تكون عاطفية أكثر من الرجل.

وأشارت استشارى العلاقات الأسرية، إلى أن قدرة الرجل على التواصل مع مشاعره قليلة، وذكائه العاطفى أقل بالفطرة، بينما المرأة تكون متواصلة جدًا مع مشاعرها.

وتابعت استشارى العلاقات الأسرية، أن من طبيعة التربية فى المجتمعات العربية هى التى تصل بالرجل لتلك المرحلة، مؤكدة أن مقولة أن السيدات نكديات خاطئة جدًا، ولكنهن أذكياء عاطفيًا.

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