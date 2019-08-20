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فن

بـ بندانة ونظارة شمس.. هاني عادل بـ لوك جديد على البحر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:50 م
هاني عادل
هاني عادل
قسم الفن
فاجأ الفنان هاني عادل جمهوره بلوك جديد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر هاني عادل في الصورة على متن يخت ويرتدي فوق رأسه "بندانه" ونظارة شمس.

وعلق هاني عادل على الصورة قائلا: "للبحر سحر".

ويتعاون الفنان هاني عادل مع حميد الشاعري، في أغنية بعنوان شد الفيشه سيتم طرحها قريبا.
بـ بندانة ونظارة شمس.. هاني عادل بـ لوك جديد على البحر

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