بـ بندانة ونظارة شمس.. هاني عادل بـ لوك جديد على البحر

فاجأ الفنان هاني عادل جمهوره بلوك جديد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهر هاني عادل في الصورة على متن يخت ويرتدي فوق رأسه "بندانه" ونظارة شمس.



وعلق هاني عادل على الصورة قائلا: "للبحر سحر".



ويتعاون الفنان هاني عادل مع حميد الشاعري، في أغنية بعنوان شد الفيشه سيتم طرحها قريبا.