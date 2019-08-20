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سفارة مصر في لاباز تشارك بجناح بمعرض للسفارات المعتمدة لدى بوليفيا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:50 م
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين في المعرض
محمود نوفل
شاركت سفارة جمهورية مصر العربية في بوليفيا بمعرض للسفارات المعتمدة عُقد بأكبر الميادين المتواجد بها مقر القصر الرئاسي والخارجية البوليفية بالعاصمة لاباز.

وقامت السفارة بتنظيم جناح لإبراز المعالم السياحية والثقافية في مصر، تضمن عرضًا لعدد من الأفلام القصيرة والصور.

كما تضمنت مشاركة السفارة المصرية في المعرض فقرة للفنون الاستعراضية المصرية أمام القصر الرئاسي البوليفي.

وشهد الجناح المصرى إقبالًا كثيفًا من قبل المشاركين، بجانب زيارة وزير الخارجية البوليفي على ضوء ما تتمتع به مصر من مكانة مرموقة لدى الشعب البوليفي.

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