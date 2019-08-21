هل يجوز توزيع لحم العقيقة دون طهي .. مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ، إنه يجوز شرعًا أن يأكل أهل البيت من العقيقة وكذلك الغني والفقير والأقارب فشأنها شأن الأضحية فيؤكل منها ويتصدق ويدخر.



وأضاف " عاشور" في فتوى له ردا على سؤال شخص يقول فيه: " لدى بنت و ولدين واريد أن أذبح لهم ولكن كما هو متعارف ان للولد اثنين من الضأني وواحدة للبنت فهل يجوز ان أجمع ذلك في عجل؟ وهل يجوز أن أأكل من العقيقة أم لا ؟ وكيف اوزعها ؟ ، أنه يجوز لك أن تجمع ما تريد ذبحه فى ذبيحة واحدة ، وليس شرطًا ان توزع العقيقة دون الطهي فمن الممكن أن توزع لحمها نيئا أو مسلوقًا ولكنه من الأفضل ان توزعه مطبوخًا حتى يأكله الآخرون مباشرة".



ومن جانبه قال الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي إن العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبح عن المولود يوم السابع، قال عليه الصلاة والسلام "كل مولود مرتهن بعقيقته" فإن فات اليوم السابع يتم الذبح في الرّابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود، فيسنّ ذبحها فيه فإن فات فلا حرج أن يذبحها في أي وقت حتى لو بلغ سن البلوغ.