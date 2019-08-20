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رياضة

محمد نجيب يكشف عن طموح الجونة وأفضل محطات رحلته مع الاهلى

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:03 م
محمد نجيب مدافع نادي
محمد نجيب مدافع نادي الجونة الحالي
عمرو ابو بكر
تحدث محمد نجيب مدافع نادي الجونة الحالي، عن طموحاته مع الفريق في الموسم الجديد خلال مشاركته بمعسكر الإعداد بدولة سلوڤينيا.

وكشف محمد نجيب عن أفضل لحظات مشواره مع النادي الأهلي وأصعب مباراة وأفضل بطولة.

وانضم محمد نجيب للجونة قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

https://www.facebook.com/110900446274336/posts/403600007004377/

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