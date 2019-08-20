حزب مصر القومي يهنئ مطران شبرا الخيمة بعيد العذراء

قدم حزب مصر القومي التهنئة لنيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها بمناسبة عيد العذراء وذلك بكنيستها بمسطرد.



وأشاد وفد حزب مصر القومي بالدور الوطني الذي يقوم به الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، حيث طالبوا بتقديم الخبرة والدعم في صياغة التعاون بين الكنيسة والحزب في كافة المجالات.



وأكد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ترحيبه بوفد حزب مصر القومي، وأن مثل هذه اللقاءات تؤكد وحدة وترابط المصريين في مختلف المناسبات والظروف.



وطالب الأنبا مرقس باستثمار كافة الموارد المتاحة من أجل بناء الوطن، والاهتمام بفئة الشباب باعتبارهم بناة المستقبل، موضحا أهمية تقديم أنشطة خاصة لهم لتنمية الوعي في مختلفة المجالات.

