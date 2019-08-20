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زوجة بطرس غالي تستضيف حفل عشاء لوداع سفير سنغافورة بالقاهرة.. صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:10 م
جانب من حفل عشاء
جانب من حفل عشاء لوداع سفير سنغافورة
محمود نوفل
أقامت ليا بطرس غالي زوجة الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، حفل عشاء لوداع السفير السنغافوري بالقاهرة بمشاركة السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي.

وقال السفير السنغافوري بالقاهرة بريمجت سداسيفان في تصريحات صحفية له علي هامش حفل العشاء: أنه لمن دواعي الشرف والسرور الحقيقي أن أكون في صحبة ليا بطرس بطرس غالي، زوجة الأمين العام للأمم المتحدة (1992-1996), التي استضافت عشاء وداع لنا بمنزلها".

كما وجه السفير السنغافوري بالقاهرة الشكر العميق على إجراء التعديلات على خططها لاستضافة هذا العشاء.

كما عبر السفير بريمجت سداسيفان  أيضا عن امتنانه وشكره لسفير اليابان لدى مصر ماساكي نوكي وجميع المصريين على الانضمام الى العشاء وذلك علي حد تعبيره.
زوجة بطرس غالي تستضيف حفل عشاء لوداع سفير سنغافورة بالقاهرة.. صور
زوجة بطرس غالي تستضيف حفل عشاء لوداع سفير سنغافورة بالقاهرة.. صور
زوجة بطرس غالي تستضيف حفل عشاء لوداع سفير سنغافورة بالقاهرة.. صور
زوجة بطرس غالي تستضيف حفل عشاء لوداع سفير سنغافورة بالقاهرة.. صور

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