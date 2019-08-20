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فن

تعليقا على تكريم الرئيس لمنتخب اليد.. صلاح عبد الله : طبعا يستاهلوا مكافأة مالية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:13 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
أحمد إبراهيم
نشر الفنان صلاح عبد الله تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد تكريم أبطال كأس العالم لكرة اليد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

وقال صلاح عبد الله : "الرئيس يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، طبعًا يستاهلوا، ويستاهلوا مكافآت مادية توازي حجم الإنجاز، ويستاهلوا كل الدعم والرعاية من الشركات المصرية العملاقة وكبار رجال الأعمال المصريين الوطنيين "اللي رفعوا راسنا بإيديهم أولى من اللي شاطوا فرحتنا برجليهم".

يذكر انه عاد فجر اليوم ابطال كأس العالم الى القاهرة، حيث كان فى انتظارهم أعداد غفيرة من الجمهور الذى احتفلوا معهم بهذا الانجاز الرياضى.
تعليقا على تكريم الرئيس لمنتخب اليد.. صلاح عبد الله : طبعا يستاهلوا مكافأة مالية

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