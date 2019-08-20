البابا تواضروس يشهد حفل تخرج دارسي البرنامج الصيفى للغات



بدأت فكرة البرنامج الصيفي للغات عام ٢٠١٦ بمدرسَين و٣٠ طالبًا تحت سن العشرين للغة الإنجليزية ومثلهم للفرنسية حتى وصل الآن إلى أكثر من ١٦٠ طالبًا و٢٥ مدرسًا متطوعًا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.



حضر اللقاء الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة القاهرة وأسقفية الخدمات، والأنبا ميخائيل الأسقف العام، حدائق القبة والوايلي، والأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا اكليمنضس أسقف عام الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر، ووالسيدة دوروثي شيا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة وممثلو جمعية sos الفرنسية.





شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم حفل البرنامج الصيفي للغات الذي نظمه المكتب البابوي للمشروعات بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.تضمن الحفل الذي حضره عدد من أحبار الكنيسة، عدة فقرات من بينها مجموعة من التسابيح باللغتين الإنجليزية والفرنسية قدمها فريق مكون من الأطفال الذين درسوا في البرنامج الصيفي .