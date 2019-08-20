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بعد الصين.. دول حجبت مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب مختلفة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:01 م
صدى البلد
مريم صليب
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأيام سلاحا ذا حدين، إما أن تكون أداه إعلامية في يد الدول، أو تتحول إلى سلاح يستخدمه البعض في إسقاط الأنظمة.

اتخذ كل من موقعي "تويتر" و"فيسبوك" بعض الإجراءات الصارمة والسريعة لمنع ما وصفوه بحملة تضليل صينية مدعومة من الدولة لتقييد احتجاجات هونج كونج، وفقا لشبكة "بي.بي.سي" البريطانية، و بحسب تقارير صحفية "تويتر" أزال 936 حسابًا كانت تستخدم لبث الخلاف السياسي في هونج كونج.

ونستعرض الآن عددا من الدول التي حجبت مواقع التواصل الإجتماعي لأسباب مختلفة منها السياسية وغيرها.

-إيران
في عام 2009 حجبت الحكومة الإيرانية مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاحتجاجات التي قد شهدتها إيران بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية .

-العراق
في 14 يونيو 2014، حجبت العراق مواقع "فيسبوك، تويتر، وواتس آب" بعد أن شهدت عدة هجمات من تنظيم داعش و إستخدامه التكنولوجيا في تتبع المواطنين و الرموز الهامة .

-الجزائر
نظرا لاستغلال المخترقين فيس بوك و تويتر في تهريب أسئلة البكالوريا ، اتخذت الجزائر قرارا بحجب تلك المواقع .

- تركيا
في شهر مارس عام 2016، حجبت تركيا "فيس بوك، تويتر" وبعض المواقع الأخرى بسبب نشر صورة، عبر هذه المواقع لانفجار سيارة في العاصمة أنقرة ، و لكن عادت المواقع مرة آخرى بعدها بفترة قليلة .

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