الرئيس السيسي يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين الحاصل على بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في مقدونيا، حيث توجه بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم.



وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.



وحصد المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 في المباراة التي أقيمت بينهما في نهائي البطولة.



ويعد المنتخب الوطني أول منتخب غير أوروبي في التاريخ يتوج بلقب كأس العالم للناشئين في إنجاز كبير ورائع للرياضة المصرية.



وتأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال في الدور قبل النهائي، وفاز الفراعنة على آيسلندا فى دور الـ8 في منافسات كأس العالم قبل الانتصار على حساب سلوفينيا فى دور 16.



ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز بدور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28.



وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة، وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.