بـ بياض البيض والزبادى.. وصفة مذهلة للوقاية من ظهور التجاعيد خلال دقيقتين

ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة فى الوجه من أكثر الأمور التى تزعج الكثير من الفتيات والسيدات، لأن ظهور التجاعيد من العلامات التى تدل على التقدم فى العمر، بجانب تأثيرها على الشكل الجمالى للوجه.



وقدم حسام المراغى، خبير العناية بالشعر والبشرة، وصفة طبيعية تساعد فى الوقاية من ظهور التجاعيد..



المكونات :

بياض بيضتين

2 معلقة زبادي



طريقة الاستخدام :

ضعى المكونات فى وعاء واحد وتقلب جيدا

يوضع الخليط على الوجه لمدة دقيقتين

يغسل بالماء الفاتر