المالية السعودية توجه تحذيرا مهما بشأن عملتها

أصدرت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية تحذيرات بشأن العملات الافتراضية من بينها العملات المشفرة.



وبحسب صحيفة "الرياض"، حذرت المالية السعودية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية من بينها العملات المشفرة، والتي لا تعد عملات أو أصولا معتمدة داخل المملكة.



وأضافت أن تلك العملات خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهات استخدامها في تعاملات غير مشروعة ومحظورة قانونيا، ومن مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.



وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية ظهرت عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع وأنشطة واستثمارات بالمملكة، وتستخدم اسم عملتها "الريال" وشعار المملكة "السيفان المتقاطعان والنخلة" للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل "كريبتو ريال" وغيرها من العملات الأخرى.



ونوهت بأن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة.