بيبرس وعايد يتفقدان مشروع المدرسة الذكية بالأقصر.. صور

زار السفير رضا بيبرس مستشار وزيرة الاستثمار للتعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي، والشناوي عايد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، برفقة الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمى مصر مانجستاب هايلي، والدكتورة امانى عبد الأحد جمال الدين مدير برنامج الأغذية العالمى مدرسة الشئون بالرياينة للفصل الواحد بإدارة أرمنت للاطلاع على مشروع المدرسة الذكية بمدارس التعليم المجتمعي بالأقصر وبرنامج الغذاء العالمي.



وقد حضر "بيبرس " والوفد المرافق له تنفيذ عدد من الأنشطة المدرسية المختلفة داخل المدرسة من بينها تقديم درس علوم باستخدام التكنولوجيا المتوفرة من تابلت وجهاز عرض والشبكة الداخلية فى شرح الدرس والدخول على بنك المعرفة المصري واستخدام المصادر المتاحة علية فى تنمية مهارات الطلاب خاصة فى مادتي العلوم والرياضيات.



كما استمع إلى شرح عن المشروع الذي تضمن تجديد المدرسة وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية وعرض المحتوى التعليمي وتطبيق منظومة إدارة الفصل الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمي لإفادة المجتمع المحلي.



كما التقى أيضا ببعض السيدات المعيلات اللاتي تم تدريبهن على إدارة بعض من المشاريع الصغيرة المختلفة ومساهمة بعض من الجمعيات الأهلية عن طريق منح قروض صغيرة في إطار تمويل المشاريع الذي يقدمها البرنامج.



وقد أشار "عايد " إلى أن نموذج المدارس الذكية بمدارس التعليم المجتمعى يطبق فى الأقصر لأول مرة على مستوى الجمهورى وقد تم تطبيقه بمدرستين كبداية مدرسة الشئون بالرياينة للفصل الواحد بإدارة أرمنت ومدرسة الفتاتيح للفصل الواحد بإدارة الطود بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج الاغذية العالمى، والذى يهدف لتقديم الدعم ورصد التقدم المحرز في التعليم في المدارس النائية، وتقديم "تطبيق" مخصص لإدارة الفصل، وتدريب المعلمين على كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحي لتسجيل وتتبع نسبة الحضور والدرجات والتوزيع اليومي للوجبات الخفيفة المغذية التي يقدمها البرنامج في المدارس.



كما أكد "عايد " أن إدخال التكنولوجيا وأنظمة التعليم الإلكتروني في المدارس يزود الطلاب بالأدوات اللازمة لنقل تجربتهم التعليمية إلى مستوى آخر، وتوفير فرص متساوية في التعليم للأطفال في المناطق المهمشة.