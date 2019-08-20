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فن

بإطلالة شبابية.. أحمد شوكت يطرح كليب "أعيش لمين" من ألبومه الجديد.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:56 م
صدى البلد
محمد نبيـل
طرحت شركة مزيكا، كليب أغنية "أعيش لمين" للمطرب أحمد شوكت، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب .

الأغنية من كلمات حسين مصطفى محرم، وألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، ميكس وماستر خالد رؤوف، ومن إخراج اسلام الفولي.

وظهر شوكت خلال الأغنية بإطلاله شبابية مميزة، خلال كواليس تصوير الكليب، الذي استغرق يوما كاملا، بمنطقة الحزام الأخضر .

وانتهى شوكت مؤخرًا من كافة تفاصيل تسجيل البومه الجديد، والمنتظر أن يتم طرحه أواخر أغسطس الجاري ، عبر قناة مزيكا الغنائية .

وطرح شوكت مؤخرًا أغنية "صباح الرضا"، من الألبوم الجديد، ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة في فترة وجيزة.

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