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منقذة كلاب شوارع تكشف عن حل نهائي لـ أزمة الحيوانات الضالة.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:44 م
صدى البلد
مريم صليب - عدسة : إيهاب أشرف
هل هناك حل لمشكلة الكلاب الضالة؟ سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين، خصوصا مع انتشارهم في مناطق كثيرة وتحولهم إلى أزمة في مناطق أخرى. ومع انتشار مظاهر العنف والقتل والتعذيب للكلاب، كان لابد من البحث عن حل "رحيم" ينهى مأساة الحيوانات الأليفة، التي تتميز بالإخلاص والوفاء.


ترى "ميرا" التي تعمل في مجال إنقاذ الكلاب من الشوارع بعد أن تم تعنيفهم وسلخهم وإستغناء مربيهم عنهم أن أحسن حل هو تعقيمهم ومنعهم من الإنجاب.

يتخلص البعض من كلابهم عندما يملوا منهم أو عندما يشيخوا عن طريق تسميمهم أو إطلاقهم في الشارع ليلقوا مصيرهم الأليم، ولكن تلك الطرق بشعة ولا تمت للرحمة بصلة.

أما عن صديقة الكلاب "ميرا" ترى أنها تقوم بالحل الأنسب للكلاب من خلال تعقيمهم أي " أن يفقدوا القدرة على الإنجاب" و من وجهة نظرها أن ذلك الحل هو أخف وطأة من التسميم فهو يحافظ على الحيوانات ، فإن التسميم و قتل الأرواح هو الحرام بعينه.

وتؤكد وزارة الزراعة على موقعها الرسمي أنه "على عكس الإنسان فإن الرغبة الجنسية لدى الكلاب ناتجة عن هرمونات فقط وكذلك الأمر بالنسبة لغريزة الأمومة. عندما نمنع إنتاج الهرمونات التي تملي السلوك الجنسي، الكلاب لا تشعر بفَقْد أي شيء".

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