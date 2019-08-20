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حقوقي يطالب بصدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:04 م
صدى البلد
أماني نوار
قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة إن قانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة مثله كمثل أي قانون أصدره مجلس النواب. 

وأضاف عمرو نصار في تصريح" لصدى البلد " أنه من العجيب أن يتم إصدار قانون إنشاء صندوق ولم يتم تفعيل قانون ذوي الإعاقة في مصر. 

وأكد نصار أنه لم يتم الإفراج عن اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد لسنة 2018، موضحا أن معاناة ذوي الإعاقة لم يشعر بها المسئولون في الدولة. 

وتابع نصار أن عند إنشاء الصندوق أيضا هناك معايير يتم من خلالها اختيار ممثلين له حتى لا يتم تهميش وإهمال حقوق ذوي الإعاقة. 

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