اخبار التربية والتعليم .. تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات أكثر من 20 ألف طالب وغدًا آخر يوم .. ضبط 4 حالات غش إلكترونى بامتحانات الدور الثاني اليوم ..والوزارة تدرس إدخال المصطلحات البيئية في المناهج

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة سارت بشكل جيد ومنضبط اليوم

طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" امتحنوا اليوم الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تظلمات الثانوية العامة 2019، أسفرت عن رفع درجات 20 ألفا و240 طالبا وطالبة فى الثانوية العامة بعد تظلمهم رسميًا على نتيجة الدور الأول للثانوية العامة.وأكد خالد عبد الحكم، مدير عام الادارة العامة للامتحانات بالوزارة، أن إجمالي عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة من طلاب الثانوية العامة 2019 حتى الآن، بلغ 119 ألفا و360 تظلما.وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات)، اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس".وكانت أكثر مواد تم التظلم منها هذا العام هي مواد اللغة العربية، والفيزياء، والتاريخ، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ارتفاع عدد تظلمات الثانوية العامة 2019، سببه ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات في تنسيق 2019.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019.وقد قررت وزارة التربية والتعليم مد فترة تظلمات الثانوية العامة لأكثر من شهر، لتنتهي يوم 21 أغسطس 2019 بدلا من 16 أغسطس 2019.وعلى جانب آخر .. أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في رابع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019، امتحان مادة الأحياء "شعبة علمي علوم" بإجمالي عدد 5095 طالب/ طالبة، وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) "شعبة علمي رياضيات" بإجمالي عدد 3558 طالب/طالبة، وامتحان مادة الجغرافيا "شعبة الأدبي" بإجمالي عدد 3907 طالب/طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 1 طالب، وفى مادة علم الاجتماع بإجمالي عدد 1 طالب.وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 4 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك برصد حالة في امتحان مادة الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) بمحافظة البحيرة "إدارة المحمودية التعليمية"، و3 حالات في امتحان مادة الجغرافيا منها حالتين بمحافظة الشرقية "إدارة منيا القمح التعليمية، وإدارة غرب الزقازيق التعليمية"، وحالة بمحافظة البحيرة "إدارة إيتاي البارود التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 21/8/2019 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 3558 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي عدد 7092 طالب/ طالبة.بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 1 طالب.ومن جانب آخر .. عقد مسئولو وزارتي التربية والتعليم والبيئة اجتماعا هاما بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة إدخال المصطلحات البيئية المختلفة للمناهج التعليمية بمراحل التعليم قبل الجامعي.حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، والأستاذة حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم ومنسق مشروع إصلاح التعليم، ومن وزارة البيئة، الدكتورة سماح صالح عضو اللجنة المستدامة ومدير وحدة المرأة بوزارة البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.ورحب مسئولو وزارة التربية والتعليم بالضيوف، مشيرًين إلى أن النظام الجديد للتعليم "2.0" يركز على المفاهيم البيئية المختلفة وخاصة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية تركز على غرس المفاهيم البيئية المختلفة حيث أن التربية البيئية وتعليم مفاهيمها الصحيحة في الصغر من الموضوعات الهامة التي نهتم بها.وقال مسئولو وزارة التربية والتعليم أن سن الأطفال في المراحل التعليمية الأولى هو أفضل سن لغرس هذه المفاهيم في عقول الأطفال فضلًا عن أن التأثير سيكون أقوى، موضحًا ضرورة تولي أبناؤنا الطلاب المسئولية المجتمعية وإدماجهم في خدمة بيئتهم، وهذا ما تقوم به الإدارة العامة للتربية البيئية بالوزارة.وأشار المسئولون إلى أنه سيتم دراسة المقترح المقدم والعمل عليه من خلال مجموعات عمل مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة البيئة، فضلًا عن دراسة دخول تطبيق الفكرة إلى التعليم الفني لأنه يتعامل بشكل مباشر مع مكونات البيئة.من جانبها قال ممثلو وزارة البيئة، إننا نستهدف تبسيط المفاهيم البيئية لأبنائنا الطلاب مثل: مصطلحات الاحتباس الحراري، والتصحر، والتغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي، وغيرها من المصطلحات البيئية لزيادة الوعي لدى الأطفال بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتعريف بالحياة البرية.وأضافت ممثلو وزارة البيئة أننا نحتاج لطرق مختلفة أكثر تفاعلية مع الأطفال في المدارس، ومبادرات جديدة فمثلًا هناك مبادرات التدوير في مدارس الثانوي وإصرار الطلاب على العمل بها لأنهم عرفوا فائدتها، ومبادرة حراس النيل للأطفال وإصرارهم على إطلاق هذه المبادرة لتنظيف نهر النيل.واتفق مسئولو الوزارتين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة المقترح والعمل على كيفية إدخال هذه المصطلحات إلى المناهج خلال المرحلة المقبلة.